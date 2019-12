Atletica | Europei corsa campestre 2019 | Nadia Battocletti in trionfo tra le under 20

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Italia incomincia alla grande glidiche si disputano oggi a Lisbona (Portogallo).ha infatti vinto la gara riservata alle20 ed è riuscita a ripetere l’affermazione dell’anno scorso, l’azzurra si è imposta con una prova autoritaria e di grande personalità. La 19enne trentina è partita positivamente e dopo il primo giro era già al comando insieme a quattro avversarie di primissimo piano: la portoghese Mariana Machado, la svizzera Delia Sclabas, la polacca Zofia Dudek, la slovena Klara Lukan. Le quattro sfidanti rimangono insieme per 3,5 km, il primo strappo è della lusitana che attacca in discesa manon molla e la tallona: vanno via in due, l’azzurra è visibilmente più forte, affonda il colpo sulla salita conclusiva e trionfa col tempo di 13:58 davanti alla slovena Lukan (14:01) che ...

