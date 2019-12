Atalanta | Gasperini | «Ilicic? Con un po’ di svitol lo sblocchiamo» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’analisi dial termine della sfida trae Hellas Verona: ecco le parole dell’allenatore nerazzurro L’soffre, ma alla fine vince contro l’Hellas Verona: 3-2 il risultato finale sul tabellone. Gian Piero, allenatore degli orobici, ha commentato così i tre punti conquistati dalla sua compagine in conferenza stampa. «La vittoria in casa ci mancava, la sconfitta con la Juve pesava ma è anche una questione di calendario. L’approccio è stato molto buono, molti meriti vanno però al Verona: difficile giocare contro una squadra che pressa così. Con errori come quello sul primo gol ti complichi la partita, ma siamo stati bravi a ribaltarla. Infortunio? Non è uno stiramento, ma un problema al flessore. E ora, con un po’ di, vediamo di sbloccarlo…». Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : ?????? #GGDC19 ?? #Atalanta Migliore società 2018-2019 ?? Gian Piero #Gasperini Miglior allenatore 2018-2019 ??… - GranGalaAIC : Prima volta per l’@Atalanta_BC sul palco del #GranGalaDelCalcio ??...ed è addirittura un doppio successo!!! Miglior… - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Atalanta: Gasperini 'bel segnale, primo gol irregolare' -