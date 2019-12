Artista entra nel museo e mangia la banana da 120 mila dollari di Maurizio Cattelan

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Shock ad Art Basel Miami Beach: unperformer ha staccato dal muro eto lada 120opera di. Il titolo dell’opera è ‘Comedian’ e l’opera è stata venduta a un collezionista francese. In un video pubblicato sul suo account Instagram, David Datuna, che si definisceamericano nato in Georgia residente a New York, si avvicina allaattaccata al muro con scotch grigio, la stacca e. “Performance artistica,affamato“, dice Datuna, sbucciando la. “Grazie, molto buona“, aggiunge. Alcuni presenti ridono, prima che un dipendente della galleria prenda l’uomo per portarlo via. “Non ha distrutto l’opera d’arte. Laè l’idea”, ha detto al Miami Herald Lucia Terras, direttrice delle relazioni museali per Galerie Perrotin. Il ...

