Arriva lo sportello bau bau per gli amici a quattro zampe

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nadia Muratore È il primo servizio di aiuto per animali e padroni in caso di malattie, problemi d'igiene o maltrattamenti Nichelino (Torino) - Qualcuno ha suggerito di battezzarlo «LoBau Bau»: è l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Nichelino, in provincia di Torino che, primo in Italia ha deciso di istituire un apposito servizio per aiutare i proprietari di animali domestici a prendersi cura di loro e risolvere i piccoli problemi quotidiani nei quali si può incorrere quando si divide - e condivide - la propria vita con un cane o un gatto. L'ufficio aprirà ai cittadini per tre giorni a settimana e l'obiettivo è quello di farlo diventare il punto di riferimento per chiunque abbia un amico a. Per questo non è un sempliceinformativo, anzi, si distingue da quelli già presenti in molte città italiane, proprio perché oltre a dare informazioni e ...

