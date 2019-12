ArcelorMittal | l’indiscrezione sull’offerta di un miliardo per lasciare l’ex Ilva Il

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il Governo smentisce le indiscrezioni su una presunta trattativa per la fuoriuscita definitiva didall’exdi Taranto. Come riportato su più quotidiani, l’azienda franco-indiana avrebbe proposto undi euro perdefinitivamente gli impianti entro aprile 2020 dopo il “no” secco dei Commissari al piano proposto che prevedeva 4.700 esuberi. Ma in mattinata arriva la smentita dal Ministero dello sviluppo economico: «Nessuna lettera arrivata dalla multinazionale Arcelor Mittal», aggiungendo che con l’azienda «non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento». La presunta trattativa Secondo le ricostruzioni giornalistica,avrebbe offerto al Governo undi euro di cui 500 milioni per lo svuotamento del magazzino, 90 milioni a garanzia del pagamento dei ...