Antonella Clerici rivela | “Il mio futuro? Ecco cosa mi piacerebbe fare”

gossipetv

(Di domenica 8 dicembre 2019), intervista a Tg2 Motorioggi è stata ospite a Tg2 Motori. Forse, per la prima volta in assoluto abbiamo visto la conduttrice milanese alla guida di una macchina. Alla giornalista, Antonellina ha rilasciato una mini intervista. In primis ha parlato della sua esperienza con le auto, di quando ha preso la … L'articolo: “Il miomifare” proviene da Gossip e Tv.

IlContiAndrea : Carlo Conti ed Antonella Clerici hanno regalato due ore e mezza spensierate, offrendo uno show lieve e dedicato ad… - infoitcultura : 'Ko'. Antonella Clerici, il ritorno in tv è una mazzata - FabSavorani : Meritato successo per lo #zecchinodoro #zecchino62 -