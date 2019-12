Anna Falchi senza reggiseno per festeggiare la vittoria della Lazio

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Laha fermato la Juventus all’Olimpico di Roma: ladei bianco-celesti ha mandato in delirio moltissimi tifosi. Oltre ai cori dello stadio e alla gaffe di Diletta Leotta, infatti, arriva lo scatto a nudo di una nota showgirl.ha accolto lacon un’immagine provocante su Instagram: la donna ha pubblicato una foto sul letto coperta soltanto da una sciarpa. In delirio i follower che sul web hanno inondato di like e commenti l’immagineesulta in Senza veli Uno scatto che mette a nudo: la showgirl appare sui social inginocchiata sul letto in Senza veli coperta soltanto da una sciarpa. Ha deciso dicosì lasulla Juventus di sabato 7 novembre. Addosso porta soltanto i pantaloncinisua squadra del cuore, mentre a coprire il seno ci sarebbe la sciarpa bianco-celeste...

FansCalcio : Anna Falchi esulta per la sua Lazio: “Come godo!” - TweetNotizie : Anna Falchi, sexy esultanza per la Lazio: nuda a letto con la sciarpa. «Come godo» - telegnocca : la dea Anna Falchi gioisce per la vittoria della sua Lazio @1AnnaFalchi ?????????? -