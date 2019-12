Anna Falchi nuda per la Lazio | «Come godooo!» | e spunta un seno dalla fascia bianco

urbanpost

(Di domenica 8 dicembre 2019)Instagram:batte Juventus 3 a 1, lei si spoglia per festeggiare! Non è la prima volta che la sexy modella e showgirl si mostra senza veli in onore della sua squadra del cuore ma stavolta è stata più esagerata del solito. In ginocchio sul letto, completamentevita in su, indossa calzoncini da calciatore e copre il prosperoso décolleté con laceleste che lasciare unsi spoglia per launsotto laceleste Insomma tutti ingredienti che stuzzicano la fantasia dei followers, che siano tifosi dellao no: «Anche se sono sono Juventino tu sei la numero uno», «Vorrei essere il lato b della sciarpa» sono alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto bollente. La vediamo spesso nella veste di ‘inviata’ a Quelli che il calcio, seguire le partite della sua squadra allo stadio. Poi al ...

PagliaNunzio : @1AnnaFalchi Ciao Anna Falchi complimenti alla Lazio grande partita ieri sera contro la Juventus. Buona domenica. Ciao, Fabio La Paglia - troppolungo : @1AnnaFalchi Non credo ai miei occhi! Io che ricevo un like da anna falchi?????? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Anna Falchi dopo la vittoria contro la Juve: 'Come godo!' -