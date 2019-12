Andrea Pasini muore nel giorno dell’Immacolata Era a 10 metri dall’auto

meteoweek

(Di domenica 8 dicembre 2019), aveva 22 anni: fatale un incidente neldell’Immacolata. La sua auto si ribalta e sfonda una recinzione. La domenica festiva dell’Immacolata macchiata da una tragedia stradale. Un’altra giovane vita spezzata, questa volta a Bagnara di Romagna. La sciagura si è consumata nel cuore della nottata tra sabato e domenica in via … L'articoloneldell’Immacolata. Era a 10dall’auto proviene da www.meteoweek.com.

VgAdele : L’Euro sta distruggendo l’economia italiana e vi spiego il perché in modo molto semplice – Il blog di Andrea Pasini - Marco_Zum : RT @Marco_Zum: Bandire l’islam è un dovere che tutti i Governi Europei dovrebbero urgentemente adottare per garantire la sicurezza ed un fu… - kalyaMail : RT @Marco_Zum: Bandire l’islam è un dovere che tutti i Governi Europei dovrebbero urgentemente adottare per garantire la sicurezza ed un fu… -