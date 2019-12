Andrea Damante lancia una frecciatina a Giulia De Lellis?

trendit

(Di domenica 8 dicembre 2019) I caffeucci prima di Natale sono sempre ben accetti ed oggi èa regalarcene uno. L’ex tronista infatti ha pubblicato poco fa una foto sul suo profilo Instagram facendo il gesto delle corna, accompagnando il post con una didascalia molto particolare Le corna stanno bene su tutto

hisakimura : tra andrea damante che usa come caption le corna stanno bene su tutto e simona ventura che sceglie stefano bettarin… - ____nickg : io quando ho visto il post di Andrea Damante! - Estate47427029 : @maria71436108 Ma poi vorremmo capire xke scrivi come se andrea ti leggesse o come se fosse il suo account personal… -