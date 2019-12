Amazon Prime Video Italia | il catalogo serie tv | aggiunta This is Us 3

dituttounpop

(Di domenica 8 dicembre 2019)iltv –è disponibile indal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in linguana, presente è la funzione download. Successivamente al lancionodal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato inil Fire Stick per trasformare la propria tv in una smart tv. Nel dicembre 2017 è arrivata anche l’app per Apple Tv e è stato annunciato un accordo trae AMC per la diffusione dei prodotti di AMC Studios. Qui trovate una guida completa, sul funzionamento e sui prezzi. A seguire trovate un elenco diviso per categorie, sui contenuti didisponibili in, aperto alle vostre segnalazioni e correzioni. Si tratta di una guida per gli utenti ...

TeoJed : RT @DevisZanaga: Ha detto il mio amico corriere di chiedervi che cazzo fate a fare Amazon Prime se poi ci mettete due giorni a scendere qua… - DevisZanaga : Ha detto il mio amico corriere di chiedervi che cazzo fate a fare Amazon Prime se poi ci mettete due giorni a scendere quando vi suona - AnnaSpocchiossa : RT @PrimeVideoIT: Il diverso è pericoloso. Guarda in streaming #CarnivalRow su Amazon Prime Video. -