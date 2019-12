Aida Yespica e Teo Mammuccari | perché l’ha lasciata il giudice di Tu si Que Vales

Aida Yespica da svenire : il vestito è troppo corto e quando si siede… La foto bollente : Aida Yespica, l’incidente è hot, fan in estasi. Lunedì 3 dicembre 2019 è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show della Barbarona nazionale con tanti ospiti vip. Tra i protagonisti dell’ultima puntata c’era anche Aida Yespica. La bella modella e showgirl venezuelana, con la sua bellezza e la sua sensualità, ha fatto perdere la testa a tutti. A renderla ancora più sexy del normale, quel vestitino corto corto e ...

Aida Yespica e Luca Onestini si sfidano nella gara "Pizzaioli per una Notte" - : Monica Montanaro Aida Yespica e Luca Onestini si sono sfidati in una gara, in veste di mastri pizzaioli, all'evento "Pizzaioli per una Notte" organizzata presso La Pizzeria Nazionale nello scenario di Brera a Milano. L'obiettivo della competizione? Realizzare la pizza più succulenta Chi l'ha detto che i personaggi vip non amino lavorare strenuamente o sottoporsi a prove estenuanti? Un luogo comune da sfatare. Almeno in questo caso. ...

Aida Yespica è irresistibile alla Spa. E bollente : il seno ‘esplode’ dal bikini minuscolo : Solo poco tempo fa Aida Yespica infiammava Instagram con uno scatto senza veli. Come se non bastassero le foto bollenti pubblicate questa estate (che ha tra l’altro segnato il ritorno di fiamma con Geppy Lama), la bellissima modella e attrice venezuelana ha lasciato ancora una volta tutti i suoi follower senza fiato e fatto salire ancora la temperatura con un post che in pochissimo tempo ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti. ...

Quella gonna è troppo corta! Aida Yespica fa sgranare gli occhi : Un abito corto, anzi cortissimo, attillato e con una scollatura profonda che mette in mostra il décolleté: la mise scelta da Aida Yespica per festeggiare i suoi 37 anni è un concentrato di sensualità. Mentre spegne le candeline durante la festa casalinga con il figlio, il compagno Geppi Lama e un gruppo di amici, la gonna sale e si intravede lo slip.\\ Un dolce al cioccolato, 37 candeline, tanta allegria e un pizzicolo di sensualità. Sono ...

La doccia sexy e bollente di Aida Yespica alle terme : La sexy doccia di Aida Yespica alle terme .Aida Yespica si è concessa qualche ora di relax in una Spa e ha deciso di postare sulle Stories di Instagram una ammiccante doccia. Aida Yespica cammina sinuosa e sensuale lungo il percorso della doccia e sembra cercare refrigerio posizionando il viso e il seno a favore del getto d'acqua. La modella procede verso l'obiettivo con pose ammiccanti; arrivata al limite del percorso, la Yespica si gira ...

Cuando calienta el sol! Aida Yespica super sexy in Grecia : Aida Yespica si concede una vacanza in Grecia all’insegna del relax. Durante un pomeriggio in piscina, la showgirl si mostra con un bikini minuscolo che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato. I suoi fan sono in delirio dopo gli ultimi scatti pubblicati da Aida, che in questi giorni si rilassa in Grecia. --Stesa al sole sul bordo di una piscina affacciata sul meraviglioso panorama di Santorini, Aida distrae il pubblico con il ...