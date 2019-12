ActionAid lancia Youth for love | webgame contro bullismo

ilfogliettone

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un web game dedicato a ragazzi e ragazze, un gioco interattivo online dove mettersi alla prova per imparare ad affrontare il problema della violenza di genere nell'adolescenza. Èfor, l'e-game promosso dae sviluppato da La Fabbrica e Melazeta nell'ambito dell'omonimo programma educativo (co-finanziato dal Programma Rights, Equality and Citizenship (REC) dell'Unione Europea) sviluppato nelle scuole superiori di quattro Paesi europei (Italia, Grecia, Belgio e Romania), che varca i confini delle scuole per arrivare a coinvolgere i giovani sul web grazie ad un linguaggio a loro più vicino.Obiettivo del gioco: riconoscere i segni dio di violenza nei diversi contesti che i ragazzi e le ragazze vivono e incoraggiare la riflessione sulle conseguenze delle scelte quotidiane, adottando un terreno virtuale per sperimentare situazioni potenziali ma realistiche di ...

