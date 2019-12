A volto coperto cacciano pusher stranieri da quartiere | l' opinione si divide | indagini

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono in corso ledegli inquirenti per ricostruire gli eventi avvenuti nella tarda serata di mercoledì 4 dicembre. Incappucciati e colparzialmenteda sciarpe, un gruppo di giovani italiani ha raggiunto alcuni spacciatori e li ha cacciati dalla zona, arrivando anche ad aggredirli Federico Garau  Luoghi: Torino

ilmessaggeroit : Tav, scontri a Chiomonte: No Tav a volto coperto lanciano bombe carta con delle fionde - pulcerosso : @Tg3web @Funambolo82 Soliti codardi fascisti. Menare indifesi a volto coperto, in branco e con la scusa di una trad… - ggreco66 : @bravimabasta @repubblica 'Non resta che scoprire come fare quando una musulmana in burka rifiuterà di alzare il ve… -