Zecchino d' Oro 2019 | vince Rita Longordo con Acca

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) live placementd'Oro, la finale: ospiti e anticipazioni Finalissima dellod'Oroquesta sera, sabato 7 dicembre, dalle 21.30 in diretta su Rai 1 con la conduzione in tandem di Antonella Clerici, già volto delle eliminatorie del pomeriggio, e Carlo Conti, direttore artistico dello, senza contare Peppe Vessicchio alla direzione musicale. E seguiremo la finale, che si svolgerà per la prima volta all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), in diretta su TvBlog.d'Oroconpubblicato su TVBlog.it 07 dicembre23:55.

Corriere : Zecchino d'Oro, chi ha sfondato e chi è finito in manette: che fine hanno fatto i picco... - lucianinalitti : Eccomi. Devo fare lo Zecchino d’oro non il remake di Dynasty! #ilreleone #ilmioparrucchiereèpazzo #zecchinodoro… - DimasiCosimo : Zecchino d'oro 2019.Ha vinto la canzone'Acca'.Anche i deboli di parola fanno parte della società come l'Acca'fa par… -