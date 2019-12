Wind Tre e Vodafone multate per 10 | 3 milioni dall’Antitrust “Informazioni poco chiare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Non hanno fornito informazionie immediate” nelle offerte “personalizzate” agli ex clienti che avevano cambiato compagnia telefoniche tese a farli tornare al vecchio operatore. Per questo motivoTre sono stateper 10,3complessivi dall’Antitrust. Nello specifico,ha ricevuto una sanzione di 6di 4,3. L’Autorità garante della concorrenza, si legge nella nota, ha rilevato che entrambe hanno violato l’articolo 22 del Codice del Consumo. Da giugno 2018, infatti, “non hanno fornito informazionied immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti”, contattati prevalentemente tramite sms, “limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico ...

