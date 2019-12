Vittima di bullismo | a 8 anni si suicida La famiglia fa causa alla scuola

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gabriel aveva solo 8, quando ha deciso di togliersi la vita. Ha preso una cravatta, e si è impiccato nella sua cameretta. Era il 26 gennaio del 2017 a Cincinnati, Ohio. Dopo 3, il caso di Gabriel Taye non è ancora chiuso. Grazie alle indagini e a dei video di sorveglianza, si è scoperto il movente che lo ha spinto ad un gesto così estremo. Da tempo, i compagni di Gabriel lo bullizzavano violentemente. 2 giorni prima che sisse, l’avevano pestato e lasciato privo di sensi sul pavimento del bagno. Laha quindi fattoai dirigenti della, i quali da 3negano ogni responsabilità. Intanto ilresta una piaga in tutto il mondo: dagli USA all’Australia, dFrancia al Regno Unito. E sì, anche da noi. La morte e l’accusa La mattina del 27 gennaio 2017, Cornelia Reynolds trovò il suo bambino di soli 8, Gabriel Taye, impiccato nella ...

