Villaggio reale | il viaggio nel tempo nella Reggia dei Borbone

(Di sabato 7 dicembre 2019)di lettura: 2 minutiCaserta – Entusiasmo e grande affluenza di pubblico per l’inaugurazione di Natale a Carditello, la seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello all’insegna di musica, giochi, cultura, gastronomia ed equitazione. Una festa per adulti e bambini che, sin dalle prime ore del mattino, hanno “colorato” il galoppatoio di Carditello, partecipando ai numerosi eventi del. Unnelcon voli in mongolfiera, passeggiate in carrozza, spettacoli di burattini, interventi musicali a cura di Stany Ruggiero con i Bottari della Cantica popolare, Concerto di Natale con la Symphonic Band del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” e degustazione di prodotti tipici in collaborazione con Coldiretti Caserta e Campagna Amica. In chiusura, ...

