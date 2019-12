VIDEO Biathlon | Italia terza con la staffetta maschile a Oestersund | magia degli azzurri

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’ha conquistato uno spettacolare terzo posto con ladove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di. Risultato a sorpresa per il nostro quartetto: Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Dominik Windisch si sono superati e hanno chiuso inposizione alle spalle di Norvegia e Francia. Di seguito ilcon gli highlights e la sintesi delladial terzo posto.HIGHLIGHTS: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Federico Angiolini

