Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12 | 30

(Di sabato 7 dicembre 2019)7 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: TRAFFICO REGOLAERE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO IN DIREZIONE NORD; SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENATMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA CASILINA TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA FORTI ...

