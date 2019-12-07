Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLAERE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO IN DIREZIONE NORD; SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENATMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA CASILINA TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA FORTI ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 12:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-12-2019 -
Altre notizie : Viabilità Roma ...
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, MA QUESTA VOLTA SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E VIGNE NUOVE IN DIREZIONE MONTEROSI. SULLA CASSIA, MA PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 09 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E CASSIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma