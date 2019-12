Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)7 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, MA QUESTA VOLTA SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E VIGNE NUOVE IN DIREZIONE MONTEROSI. SULLA CASSIA, MA PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ...

