Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE SOLENNITA’ LEGATE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 17:00. AD ANGUILLARA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MARTINO, IL 7 E L’8 DICEMBRE SARANNO ISTITUITE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELL’EVENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-12-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E CASSIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE PARI A 3 KM, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...
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