Varese | sospesa una maestra | botte e insulti ai bambini

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tanta indignazione per la vicenda accaduta a Cocquio Trevisago, in provincia di. Unadi un asilo nido, è stataper sei mesi, fino al termine delle indagini. Secondo quanto riportato, l’insegnante è stata ripresa mentre maltrattava fisicamente e psicologicamente, con, i suoi alunni,di età compresa tra pochi mesi e 2 anni. I genitori di alcuni dei, avevano notato dei strani comportamenti nei loro figli ed avevano chiesto alle forze dell’ordine di indagare. Gli inquirenti hanno sorpreso laad umiliare i, condel tipo: sei un terrone, fai schifo. Li schiaffeggiava e spesso li lasciava a piangere, finché esausti non smettevano da soli. Non è tutto, laospitava spesso il suo compagno e si appartava con lui, a ...

