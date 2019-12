Vanessa Incontrada in lacrime a ’20 anni che siamo italiani’ | “La perfezione non esiste”

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019)ina ”20cheitaliani”. È successo durante la puntata andata dello show di Rai Uno in onda venerdì 6 dicembre. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana è saluta sul palco con Gigi D’Alessio e ha dato il via a un grande show, ma la parte più toccante è stata quella del monologo. in passato la conduttrice spagnola era stata vittima di body shaming sui social network. Quest’estate, nel corso della diretta dei Seat Music Awards 2019, in onda su Rai1, la 40enne catalana era stata presa di mira e criticata aspramente. “Altro che, ormai seiIngrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”, aveva scritto qualche hater durante la diretta del programma. La conduttrice è tornata sul tema durante la diretta del programma di Rai Uno e con le sue parole ha emozionato il pubblico. ...

