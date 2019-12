Vanessa Incontrada | il contrattempo in diretta a “20 anni che siamo italiani” | “Devo fare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019)super star durante il secondo appuntamento con “20chesu Rai Uno. Tra gli ospiti dello show c’erano anche Ficarra e Picone che hanno presentato il nuovo film “Il primo Natale”, nelle sale cinematografiche dal 12 dicembre. I due attori siciliani hanno anche raccontato alcuni aneddoti divertenti realmente accaduti nel passato. Tra questi una disavventura in hotel. “Erano le tre di notte, il portiere non trovava la nostra prenotazione. Ci ha detto che aveva due stanze disponibili, ma ce ne poteva dare solo una. Nel caso arrivasse qualcun altro… – raccontano Ficarra e Picone – Per questo gli abbiamo detto di far finta che uno dei due non ci fosse, di procedere all’assegnazione della camera ad uno e poi all’altro separatamente. Ma il portiere irremovibile non ha accettato la proposta”.è scoppiata a ...

