(Di sabato 7 dicembre 2019) Lavinia Greci Il responsabile dell'attacco, qualche giorno fa, avrebbe pubblicato un manifesto contro l'America su Twitter: "Si è trasformata in una nazione malvagia, io sono contro il male". Gli inquirenti non escludono la pista terroristica Ha aperto il fuoconavaleamericana di, in Florida, ammazzando tre persone e ferendone altre. E poi, a sua volta, è stato fermato e ucciso. Ina quanto riportato da Fanpage, l'autore del gesto sarebbe un agente che, poco prima dell'attacco, avrebbe definito l'America una "nazione malvagia". E, ina quanto rivelato da Site, ilè stato identificato con il nome di Mohammed al-Shamrani, uno studentedi origine. Il manifesto delPrima dell'attaccoaeronavale americana, al-Shamrani avrebbe pubblicato un breve manifesto su Twitter in cui dichiarava di essere ...

