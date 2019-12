Urlo United | che colpaccio nel derby! City KO nella super sfida di Manchester FOTO

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Come la storia insegna, i derby sono sempre una partita a sé. In Italia, come nel resto d’Europa e del Mondo. E come a, dove si è appena conclusa latraall’Etihad Stadium. Favoriti i ragazzi di Guardiola, ma sconfitti. Come la storia insegna, appunto. Successo per gli uomini di Solskjaer, che si rilanciano in classifica e complicano (di classifica) quella dei rivali, sempre più lontani dall’imprendibile capolista Liverpool. Succede tutto in pochi minuti, sei esattamente, a ridosso della mezz’ora: prima Rashford e poi Martial, doccia fredda per i Citizens, costretti a rincorrere per tutta la gara. Rincorsa che non riesce, perché tardiva. Il gol che accorcia le distanze arriva infatti all’85’, con Otamendi, che di testa su angolo salta più in alto di tutti. Non basta. Impresache esulta e si salva. In ...

