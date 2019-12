Uomini e Donne news | segnalazione su Veronica e Zarino | dettagli scottanti

gossipetv

(Di sabato 7 dicembre 2019): è davvero scelta traBurchielli e Alessandro? Unadopo l’addio al programma farà molto discutere (“Lui l’ha baciata poi si è pulito con un fazzoletto”).Burchielli sembra abbia lasciato il trono didurante l’ultima registrazione. Ma i riflettori non si sono di certo spenti … L'articolosuproviene da Gossip e Tv.

BeppeSala : Come da trazione milanese Sant’Ambrogio è la giornata degli #Ambrogini, un’occasione per celebrare una comunità di… - ediramaal : @GiuseppeConteIT Non sara mai possibile dire con le parole quello che sento, quello che tutto il mio popolo sente i… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… -