Una difesa d’attacco | l’Atalanta stende il Verona all’ultimo respiro 3-2

(Di sabato 7 dicembre 2019) Laè il migliore attacco. Nel caso dell’Atalanta è qualcosa che va oltre il brocardo e diventa una incredibile verità se il gol al minuto 94 che consente di battere 3-2 illo segna il centrale Djimsiti, dopo una combinazione tra le altre due dighe Palomino e Toloi (quarto assist stagionale!). L’Atalanta, miglior attacco del campionato, piazza tre punti di platino e aggancia al quinto posto il Cagliari, a -1 dalla Roma quarta. Un modo anche per caricarsi in vista del dentro-fuori della prossima settimana in Champions League a casa dello Shakhtar (da valutare Ilicic, uscito per infortunio). View this post on Instagram ⚽️ LUISSS!!! AVANTI RAGAZZI!!!

