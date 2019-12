Ultime notizie Ultim' ora oggi | manovra | fumata bianca Governo | 7 dicembre

Ultime notizie Roma del 07-12-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio accordo completo Nella maggioranza sulla manovra annuncia il premier Conte dopo aver aggiornato al Quirinale il presidente Mattarella sull’esito della lunga giornata di tensione nella maggioranza abbiamo scongiurato la recessione nessuno dice più che siamo il governo delle tasse Rivendica azzerata la tassa sulle auto aziendale ridotta del 85% è rinviata a ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona serata dalla stazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparti di parlamento di lezioni lo rileva il sensi nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 60,8% degli italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno sono aumentati gli episodi di intolleranza è razzismo verso gli ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’augurio di una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparti di parlamento delezioni lo rileva ilsensine l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 69% degli italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno sono aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati con ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesca Vitale in studio Censis italiani ansiosi dipendenti da Smartphone il 73,8% ne ha uno nel 2018 il numero di cellulare superato quello delle Tv 43,6 milioni di smartphone contro i 42,3 milioni di televisori Per quel che riguarda la politica il 48% degli italiani si affiderebbe uomo forte Tsunami demografico Italia rimpicciolita invecchiata mentre oltre 100mila giovani fuggono ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio tutti al momento il vertice di maggioranza iniziato stamattina sulla legge di bilancio Palazzo Chigi la riunione si apprende è stata interrotta anche per l’incontro del premier Giuseppe conte con il ministro degli Esteri Russo lavrov alcuni dei partecipanti sono andati alla camera per le votazioni sul decreto fiscale Ma a quanto si prende ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di parlamento ed elezioni lo rileva ilsensine l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 79,8% di italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza è razzismo verso gli immigrati con ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Censis italiani ansiosi dipendenti dallo smartphone il 73,8% ne ha uno nel 2018 il numero di cellulare ha superato quello delle Tv 43 milioni di smartphone contro i pantaloni virgolette milioni di televisori Per quel che riguarda la politica il 48% degli italiani si affiderebbe a uomo forte Tsunami demografico Italia rimpicciolita invecchiata ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi A26 : riaperti i viadotti Fado e Pecetti : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Buone NOTIZIE per la viabilità ligure, visto che sono state riaperte entrambe le carreggiate dei viadotti Fado e Pecetti

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale idrolati raccolto dalla redazione da Vitale si continua a trattare sulla manovra con la maggioranza di nuovo riunita questa mattina per trovare un accordo in particolare sulla plastica il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un vertice serale che non è servito uscire dallo stallo assicurato che il clima è buono Ma il libere d’Italia arriva Matteo Renzi per vedo una crisi di governo al 50% litigano su ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Vitale in studio lo stato d’animo dominante tra il 65% degli italiani è l’incertezza con un logoramento sfociato da una parte il proteggermi individuali di autodifesa e dall’altra in crescenti funzioni democratiche non rileva il Censis nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese per il 48% ci vorrebbe un uomo forte al potere 1060 9,8% è ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano il vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla Plastic Tax Conte assicura che il clima è buono e che c’è convergenza indica meno ottimista Renzi che prevede una crisi di governo al 50% alla camera attesa oggi voto finale al viale fisco sul palo ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora prescrizione : Di Maio "no strappo" - Pd "ok a intesa" : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. prescrizione, possibile intesa tra Pd e M5s: Di Maio 'no a strappi', Orlando 'accordo possibile', 6 dicembre 2019,

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano il nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla Plastic Tax Conte assicura che il clima è buono e che c’è convergenza politica meno ottimista Renzi che prevede una crisi di governo al 50% alla camera tesoro Oggi voto finale al DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia ...

Ultime notizie Roma del 06-12-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio è tornato lenaers il governo questa mattina nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla plastica che le premier Giuseppe Conte assicurato che il clima è buono tra le parti e c’è convergenza politica meno ottimista l’ex premier Matteo Renzi che ventila la ...