Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 16 | 10

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio un passeggero italiano appena sbarcato da Madrid che aveva chiesto ad un tassista irregolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione tassametro per la corsa dallo Scalo alla capitale è stato aggredito dello stesso tassista è colpito con un pugno in pieno volto che gli ha causato la frattura del setto nasale il tassista denunciato per lesioni per futili motivi è stato individuato in poco tempo dalla polizia che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere nell’area esterna al terminal 3 dello Scalo capitolio Milano invece vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti all’origine dello scontro tra un filobus di linea dell’ ATM è un mezzo per Laradei rifiuti dell’ansa dodici ...

