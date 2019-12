Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata Un bel trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la politica dopo una giornata di grandi tensioni politiche e minacce sulla stessa tenuta del governo dopo un vertice di fiore alla fine l’accordo sulla manovra 2020 sembra esserci lo ha reso noto nella conferenza stampa tenuta in tarda serata il premier Giuseppe Conte sottolineando che ci accordo completo Nella maggioranza Secondo Conte si tratta di una proposta di manovra molto articolate hai rispetto al quadro iniziare che abbiamo dovuto affrontare molto efficace per prima cosa ha sterilizzato per 23 miliardi le clausole IVA scongiurando la misura più proibitiva che avrebbe avuto conseguenze regressivi avrebbe rischiato di causare una recessione economica con un aggravio di oltre €500 per le persone e cambiamo ...

