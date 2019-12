newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il rapportoha evidenziato come unsu treilper. I dati fanno riferimento all’anno 2018. ROMA – Unsu treilper. A dirlo è un rapporto(Unione Europea delle cooperative) in base ad alcuni dati dell’Ispettorato del. In Italia il 36% delle persone decide di abbandonare il proprio posto per stare più vicino alla famiglia eil percorso dei. L’incertezza sul futuro e i nonni che o non ci sono più oppure non riescono a gestire questi ritmi hanno provocato una situazione non facile nel nostro Paese. E così nel 2018 quasi unsu tre ha deciso di mettere da parte la propria aspirazione personale per dare maggiore spazio alla famiglia e in particolare ai. I motivi Sono diversi i motivi che hanno portato oltre 49mila genitori a ...

