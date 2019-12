Udinese-Napoli | le dichiarazioni | Ancelotti trova l’aspetto positivo | Gotti parla di

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Nel secondo tempo c’e’ stata una reazione di atteggiamento, cerco di essere ottimista perche’ significa che questa squadra ha voglia di uscire da un momento difficile che si e’ visto nel primo tempo”. Sono ledi Carlodopo il pareggio per 1-1 delcontro l’. “Deve scoccare una scintilla per svoltare, adesso abbiamo una grandissima opportunita’ martedi’ per passare il turno con tutte le nostre forze, senza fare scherzi”, ha proseguito il tecnico azzurro a Sky Sport. “La sostituzione di Insigne? Lui si sente molto responsabile essendo il capitano ma il cambio di oggi con Llorente era solo per inserire una punta alta in area. Nel primo tempo c’era apatia e lentezza, in questo momento la preoccupazione prevale sulla lucidita’, abbiamo preso un gol ridicolo anche ...

annatrieste : Pensavo che la pizza con l'ananas fosse il massimo dello schifo per un napoletano. Poi ho visto il Napoli di Ancelo… - annatrieste : E mentre il Napoli perde malamente con l'Udinese l'account ufficiale dei partenopei twitta sulla Primavera. Qualsia… - annatrieste : Volevo chiedere ai tifosi dell'Udinese di non fischiare Insigne quando sbaglia questi tiri in porta ché già ci stan… -