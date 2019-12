Udinese-Napoli | il commento degli azzurri sul sito ufficiale | ”Segnali di carattere”

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) S.S.C., ilsul proprioweb: ”Segnali di carattere” Puntuale come sempre arriva ildella società partenopea attraverso il proprioweb. Come si legge: ”Finisce 1-1 al Dacia Arena tra. Passano prima i friulani poco dopo mezzora con un inserimento verticale di Lasagna. Ilnella ripresa riprende campo e comando, mostra una reazione decisa e pareggia con un bel sinistro di Zielinski. Poi la pressione azzurra è generosa e anche di impeto sostenuto, con segnali di carattere, ma le occasioni non si tramutano nel gol del sorpasso, nonostante il finale in crescendo. Si riprende martedì in Champions al San Paolo contro il Genk. Ci giochiamo la qualificazione ed anche il primo obiettivo di stagione”. L'articolo, ilsul: ”Segnali di carattere” ...

