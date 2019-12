Uccise l' ex moglie e si suicidò L' Inps chiede alle figlie minorenni 124 mila euro

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Nel 2013 Marco Loiola ha inoltre ferito con sei colpi di pistola un uomo, che è sopravvissuto. Per la sua indennità di malattia e per l’assegno di invalidità, l’ha chiesto il pagamento dell’indennizzo Un risarcimento di 124è stato chiesto dall’duedi una coppia morta a Marina di Massa. Si tratta di Marco Loiola, l’uomo di 40 anni che il 28 luglio 2013l’exe madre delle due ragazzine, Cristina Biagi e poi si tolse la vita. Loiola aveva inoltre ferito con sei colpi di pistola un altro uomo che oggi ha 54 anni ed è riuscito a sopravvivere. Proprio per la sua indennità di malattia e per l’assegno di invalidità, l’ha chiesto il pagamento dell’indennizzo. Come spiega Il Tirreno, la vicenda è stata resa nota da Francesca Galloni, l’avvocato di fiducia della famiglia Biagi. Il legale ha sottolineato che ...

