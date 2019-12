notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roma, 7 dic. (askanews) – Scongiurata la recessione, azzerata la tassa sulle auto aziendali, rinviatetax. In una conferenza stampa notturna, al termine di un lungo braccio di ferro sulla, e dopo un colloquio con Mattarella, il premierha spiegato l’. “Abbiamo lavorato oggi e ieri per mettere a punto gli ultimi dettagli del disegno di legge di bilancio. C’è stato un rush finale. Ora abbiamo un quadro completo”. Unacomplessa ma efficace: “E’ una proposta dimolto articolata, che rispetto al quadro iniziale, è una proposta molto efficace, è una proposta che ha sterilizzato l’incredimento di Iva per 23 miliardi. E questa è la più importante misura che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo scongiurato una imposizione sui consumi, che avrebbe prodotto una probabile recessione ...

notizieit : Trovato accordo su manovra, Conte: rinvio su plastic e sugar tax - momentosera : #Manovra, #Conte: raggiunta intesa, voto lunedì in commissione Bilancio del #Senato. La maggioranza ha trovato una… - GennaroElisa : @matteorenzi Trovato accordo con salvini per togliere sbarramento al 5%? Così ti garantisti l ingresso in parlamento -