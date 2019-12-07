Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) RIAPERTA AL TRANSITO VIA DEI SABELLI PRIMA CHIUSA PER INCIDENTE TRA TRA VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI RETI VERSO Roma CENTRO ANCORA RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA TIBURTINA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE PER LA VIABILITÀ E LA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PI AZZALE FLAMINIO. DOMANI ...
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LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: [AGG] #autostrade #traffico - A1 Roma-Firenze incidente risolto traffico regolare tra bivio Diramazione Roma Sud e Biv… - VAIstradeanas : 19:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 12:30 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18 : 30: SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER Traffico SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA LUDOVICO ALTIERI ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI MA PER ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 : 00: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 16 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 15 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 14 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
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