Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19 | 30

(Di sabato 7 dicembre 2019) RIAPERTA AL TRANSITO VIA DEI SABELLI PRIMA CHIUSA PER INCIDENTE TRA TRA VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI RETI VERSOCENTRO ANCORA RALLENTAMENTI PERSULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTIINTENSO E A TRATTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA TIBURTINA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSOCENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE PER LA VIABILITÀ E LA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PI AZZALE FLAMINIO. DOMANI ...

