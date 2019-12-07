Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA, ...
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LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria code a tratti tra Aeroporto Roma Urbe e Via del Foro Italico > centro città #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11:30 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 : 00: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 16 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 15 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 14 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 13 : 30: PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 12 : 30: SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST . Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA ...
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