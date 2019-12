Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA VERSOCENTRO RALLENTAMENTI PERSULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA, ...

