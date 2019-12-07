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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17 | 30 SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE  ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA  TRA APPIA E ...

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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE  ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA  TRA APPIA E TUSCOLANA  VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI PER Traffico  SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA  E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI  FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E  VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE  FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST   ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON  NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA, ...
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