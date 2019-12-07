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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 07-12-2019 ore 16 | 30 PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI  ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI ...

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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 16:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI  ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO  Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE  NELLE DUE DIREZIONI  FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO  A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE  CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, CHE RESTA CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA   QUESTA SERA ALL’OLIMPICO LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON  NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...
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    : PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI  ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO  Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE  NELLE DUE DIREZIONI  FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO  A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE  CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE ...

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    : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST .  Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA  BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA ...

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    : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST .  Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA  BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA ...

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