Traffico Roma del 07-12-2019 ore 14 | 30

(Di sabato 7 dicembre 2019) PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLOINTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, CHE RESTA CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...

