Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST . Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA BOCCEA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA. Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA NOMENTANA TRA VIA GIANGIORGIO TRISSINO E VIALE KANT ANCORA RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. A PRIMAVALLE , E’ IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA PATTI IL CORTEO RAGGIUNGERà VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO, ...
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viabilitasdp : 11:31 #A24 Chiuso al traffico Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova) provenendo da Roma verso Ss80 per incidente. Uscita… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Largo Domenico de Dominicis traffico rallentato #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10 : 30: Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 30: Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 00: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 07 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO, AL MOMERNTO Traffico SCORREVOLE. SULLA VIA FLAMINIA PRUDENZA PER INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DI PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO. LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20 : 00: UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO NOMENTANA A24. SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. Traffico INVECE SUL TRATTO DI RACCORDO PONTINA APPIA A SEGUITO DI INCIDENTI DISAGI SULL’APPIA E SULLA VIA TUSCOLANA. SULL’APPIA INCIDENTE PRIMA DI VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL RACCORDO. ANCHE SULLA TUSCOLANA INCIDENTE VERSO FUORI Roma ALL’ALTEZZA DELL’ANAGNINA. SULLA NOMENTANA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA VIALE ...
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