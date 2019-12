Traffico Roma del 07-12-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO, AL MOMERNTOSCORREVOLE. SULLA VIA FLAMINIA PRUDENZA PER INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DI PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO. LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: RICCARDO FARINA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 07-12-ore 07:30 proviene daDailyNews.

