Tottenham | Son incanta | che gol per il sudcoreano – VIDEO

(Di sabato 7 dicembre 2019), gol da favole per Son. Ilscarta tutta la squadra e segna, in pieno stile Maradona e Messi Tutto il popolo inglese, e non solo, si inchina a Son. Il giocatore delè stato protagonista della gara stravinta per 5-0 dai ragazzi di Josè Mourinho, con un gol che passerà nella storia del calcio. Ilha ben deciso di recuperare palla al limite della propria area e partire in solitaria, scartando praticamente tutta la squadra del Barnley. A tu per tu col portiere, poi, ha mantenuto la freddezza. Son's goal with Korean Commentary? YES PLEASE pic.twitter.com/wvRktLeh5n — betclever (@bet clever) December 7, 2019 Leggi su Calcionews24.com

G3N3RATIONSPORT : #PremierLeague #Tottenham-#Burnley 5-0 highlights e gol: pazzesco gol di #Son alla #Maradona! - VIDEO… - andreafabris96 : Il #Tottenham schiaccia con un secco 5-0 il #Burnley! Reti di Harry #Kane ?? (2), #Lucas Moura ????, #Son Heung-Min ????… - Eurosport_IT : Che gol di Son... ???? -