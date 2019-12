Toro Primavera | Sesia | «Abbiamo giocato alla pari della Juve»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Marco, allenatore del Torino, analizza ill pareggio contro lantus: ecco le sue parole relativegara (Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – L’allenatore del Torino, Marco, analizza il pareggio contro ietàntus. Ecco le sue parole.– «fatto qualcosa in più rispettontus, anche se glilasciato volutamente il possesso p, ma se non hai attenzione loro entrano dentro, soprattutto conri come Fagioli. E’ una squadra che conosco benissimo, con grandi talenti eri di qualità. Dovevamo interpretare bene la gara, perchè lasciano 15-20 minuti nei due tempi e lì devi approfittarne. Devi togliere le linee di passaggio.ci sono giàri che hanno esordito in Serie A, oggi hannocon i miei». TORINO – «Devo dire che dopo la sosta ...

Seba15649949 : Vedere la Primavera del TORO è come vedere la prima squadra... uno SCHIFO !! Pareggio contro i gobbi che non si sa… - Toro_News : #Primavera, le parole di Zauli dopo #JuventusTorino - Toro_News : #Primavera, le parole di Sesia dopo #JuventusTorino -