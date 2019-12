Tormento e Tiromancino insieme | ecco il videoclip di “Per quel che ne so”

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) E' online ildi "Perche ne so", il brano di, prima collaborazione tra gli artisti dopo 20 anni di amicizia. Una canzone sorprendente che è già un successo radiofonico, in cui le voci die Federico Zampaglione si alternano, completandosi, e dando vita a un'interpretazione coinvolgente, che evoca atmosfere intimiste esaltando le sonorità pop del brano. Ildi "Perche ne so", per la regia di Mauro Russo, vede la partecipazione di Aurora Moroni e Mauro Veltri. Il soggetto è di Federico Zampaglione e Giacomo Gensini. Il brano è stato scrittoa Federico Zampaglione, Raige, Dutch Nazari e Matteo Di Nunzio, con la produzione degli SDJM."È un onore per me collaborare con i, li seguo da quando ero alle prime armi. La profondità che ha Federico nella scrittura è stata da sempre un`ispirazione. L`atmosfera che ...

