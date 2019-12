Torino | uomo alcolizzato picchia la madre 85enne | arrestato per maltrattamento

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'anziana veniva maltrattata da parecchi anni dal figlio 45enne che viveva con lei, ma per amore del figliocontinuava a subire le violenze senza dire nulla. Fino a quando i carabinieri di Cesana Torinese sono intervenuti, arrestando l'in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

DiMarzio : ?? Tre Scudetti e una Coppa dei Campioni da giocatore con il Milan, poi i trionfi in granata ? La storia di Luigi… - mannocchia : Torino, dormire all’hotel Roma. E lui. - L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che port… - channeldraw : Luisa è stata uccisa a colpi di pietra, o forse con un tronco dal marito. L'uomo l’ha rincorsa nei campi di Torino… -