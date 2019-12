Torino-Fiorentina | le probabili formazioni | Mazzarri conferma Berenguer | Montella

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019), le– Sfida molto interessante quella tranella 15ª giornata di Serie A. I granata cercano conferme dopo il blitz sul campo del Genoa.deve fare i conti con l’assenza del capitano Belotti e con la grana Zaza. L’attaccante non sembra rientrare più nei piani del tecnico toscano. Ecco perché davanti ci dovrebbero essere ancora Verdi e. Pochi dubbi negli altri reparti.ha disperato bisogno della vittoria dopo le due sconfitte consecutive senza segnare gol. Il tecnico può sorridere per il recupero di Chiesa, meno per l’infortunio di Ribery.in arrivo per Vlahovic, uno dei più positivi contro il Lecce.to Benassi in mezzo al campo dopo la doppietta in Coppa Italia contro il Cittadella. Ledella gara., le...

