Torino Fiorentina | le chiavi tattiche della partita

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ildi Mazzarri sembra aver recuperato solidità difensiva. Per lanon sarà semplice rendersi pericolosa Nell’ultimacontro il Genoa, ildi Mazzarri ha mostrato quella solidità difensiva che era mancata nell’inizio di stagione. Come si vede nella slide sopra, i granata si sono disegnati in campo con un 442 in fase di non possesso, che ha ben coperto il centro del campo. Un cambiamento abbastanza grosso rispetto al 3421 fortemente orientato sulle marcature a uomo. Allamanca Ribery, ossia il principale accentratore offensivosquadra. Il principale problema dei viola è in zona gol, di conseguenza bisogna alzare il livellorifinitura per perforare la struttura difensiva granata. Leggi su Calcionews24.com

