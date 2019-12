Tina | l’ex marito Kikò in ospedale | Ambra Lombardo nella bufera su Instagram

dilei

(Di sabato 7 dicembre 2019)è finitadopo cheNalli, suo attuale compagno ed exdiCipollari, è stato ricoverato in. L’hair stylist ha accusato un maloresua casa di Sabaudia e i forti dolori al petto hanno fatto pensare immediatamente a un infarto. Per questo la famiglia ha deciso di chiamare il 118 e Chicco è stato trasportato al pronto soccorso. I controlli fatti infortunatamente hanno permesso di escludere il peggio e aè stato diagnosticato solo un forte innalzamento di pressione dovuto allo stress. L’exdici ha tenuto a rassicurare tutti i fan, dopo le ore più concitate e la grande paura, scrivendo un messaggio nelle Stories. “Sto bene, tutto apposto, solo un forte stress – ha scritto -. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”.sta bene, ...

BdiBeppe : @Adnkronos Notizie di un certo spessore.Complimenti. Per quello che conta, smetto di seguirvi. (L'ex di Tina...mah!) - CorriereQ : Kikò colto da malore, l’ex marito di Tina Cipollari in ospedale - AntonyGiambrone : Tina Cipollari, malore per l'ex marito Kikò: ricoverato d'urgenza in ospedale -